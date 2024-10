Ilrestodelcarlino.it - Posto fisso e alloggio. Ecco il welfare di Renner

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Contratto a tempo indeterminato e alloggi per giovani rifugiati. Questi i cardini del progetto diabitativo voluto daItalia, colosso bolognese delle vernici con sede a Minerbio che "se il sistema produttivo del Paese vuole reggere, bisogna smetterla di pensare all’immigrazione come emergenza: è un’opportunità ". A dirlo è Lindo Aldovrandi, amministratore delegato dell’industria di vernici. "Le imprese fanno fatica ad assicurarsi operai indispensabili alla produzione- spiega- gli italiani non ne hanno più voglia, nonostante da noi le condizioni siano molto più vantaggiose di quelle previste dal contratto nazionale della chimica. Allo stesso tempo, però, ci sono persone che fuggono da guerre e povertà . È gente che chiede la possibilità di lavorare. Basta fare due più due". Domanda e offerta.