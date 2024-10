Pallamano Maschile / Polisportiva Cingoli, il campionato di Serie B inizia con una vittoria contro l’HC Pescara (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il roster completo della formazione allenata da Emanuele D’Agostino: “L’obiettivo è crescere e se arriveranno le vittorie saremo contenti” Cingoli, 25 ottobre 2024 – inizia con una vittoria il campionato di Serie B Maschile della Polisportiva Cingoli. Anche quest’anno, infatti, la formazione B di coach D’Agostino partecipa al girone di Area 6 per far crescere i ragazzi del proprio vivaio e farli confrontare con le realtà senior di Marche, Abruzzo e Molise. Il roster è quasi interamente composto da giocatori nati nel vivaio cingolano, a eccezione di Omid Naghavialhosseini, ucraino classe 2006 e fratello minore del giocatore della squadra di Serie A Gold Navid. Lui, Amir Gharbi, Matteo Gigli, Samuel Ottobri, Lorenzo Rossetti e capitan Mirco Compagnucci fanno parte anche della formazione senior. .com - Pallamano Maschile / Polisportiva Cingoli, il campionato di Serie B inizia con una vittoria contro l’HC Pescara Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il roster completo della formazione allenata da Emanuele D’Agostino: “L’obiettivo è crescere e se arriveranno le vittorie saremo contenti”, 25 ottobre 2024 –con unaildidella. Anche quest’anno, infatti, la formazione B di coach D’Agostino partecipa al girone di Area 6 per far crescere i ragazzi del proprio vivaio e farli confrontare con le realtà senior di Marche, Abruzzo e Molise. Il roster è quasi interamente composto da giocatori nati nel vivaio cingolano, a eccezione di Omid Naghavialhosseini, ucraino classe 2006 e fratello minore del giocatore della squadra diA Gold Navid. Lui, Amir Gharbi, Matteo Gigli, Samuel Ottobri, Lorenzo Rossetti e capitan Mirco Compagnucci fanno parte anche della formazione senior.

