Oleksandr Usyk contro Tyson Fury l’ucraino in conferenza stampa regala un tributo videoludico

(Di venerdì 25 ottobre 2024)lancia un potente messaggio (con riferimento) adurante ladi presentazione dell’in. Il pugile ucraino classe ’87ha fatto parlare di sé ancora una volta. Durante ladel 23 ottobre, in cui si è ufficializzata la tanto attesa rivincita(cui ha tolto il titolo di campione dei pesi massimi lo scorso maggio) l’atmosfera era molto tesa e lo è stata ancor più giacché l’imbattuto (22 incontri, 0 sconfitte per lui)ha deciso di rimanere in silenzio, lasciando che il suo abbigliamento parlasse al posto suo e lanciasse un messaggio chiaro e incisivo al rivale britannico.