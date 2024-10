Occupazione all'ex stadio del ghiaccio: scatta la polemica (Di venerdì 25 ottobre 2024) È scattata la polemica politica dopo l’Occupazione dell’Agorà di via dei ciclamini a Milano, azione organizzata da un gruppo di antagonisti e iniziata nella mattinata di venerdì 25 ottobre dopo quasi due anni di abbandono totale dell’impianto.“Agorà era il tempio del pattinaggio sul ghiaccio Milanotoday.it - Occupazione all'ex stadio del ghiaccio: scatta la polemica Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Èta lapolitica dopo l’dell’Agorà di via dei ciclamini a Milano, azione organizzata da un gruppo di antagonisti e iniziata nella mattinata di venerdì 25 ottobre dopo quasi due anni di abbandono totale dell’impianto.“Agorà era il tempio del pattinaggio sul

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Juve - è già polemica per la designazione di Guida - dopo il clamoroso errore in Champions - Inter-Juve, si accende la polemica preventiva su Guida, arbitro designato a dirigere il Derby d’Italia, dopo gli errori gravi in Champions League Tutti gli occhi sono puntati su Guida. Sarà lui il fischietto che dirigerà l’incontro ... (Calcionews24.com)

Inter-Juve. è già polemica per la designazione di Guida - dopo il clamoroso errore in Champions - Inter-Juve, si accende la polemica preventiva su Guida, arbitro designato a dirigere il Derby d’Italia, dopo gli errori gravi in Champions League Tutti gli occhi sono puntati su Guida. Sarà lui il fischietto che dirigerà l’incontro ... (Calcionews24.com)

“Basta rigorini!” : scoppia la polemica in diretta dopo Empoli-Napoli - Ancora polemiche attorno al calcio di rigore concesso al Napoli durante la partita contro l’Empoli. Arriva la sentenza in diretta. Vittoria di misura ieri per il Napoli che ha portato a casa i tre punti vincendo al Castellani contro un Empoli che ... (Spazionapoli.it)

Ultime notizie Napoli - Gilmour convince a metà : dopo Empoli è polemica per un motivo - Billy Gilmour ha trovato il suo esordio in campionato, dal primo minuto, in Empoli – Napoli: il giorno dopo il lunch match dell’ottava giornata di campionato si scatena il dibattito. Il Napoli continua a godersi il suo primato in classifica, ... (Spazionapoli.it)