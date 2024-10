Nuova SS89 Garganica, il Consorzio Stabile Medil firma il contratto da 315 milioni per il primo stralcio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Consorzio Stabile Medil ha firmato il contratto per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori del primo stralcio Vico del Gargano-Peschici e per la progettazione definitiva del secondo stralcio ‘Peschici-Vieste’ della Nuova Stradale Statale Garganica.L’importo Foggiatoday.it - Nuova SS89 Garganica, il Consorzio Stabile Medil firma il contratto da 315 milioni per il primo stralcio Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilhato ilper la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori delVico del Gargano-Peschici e per la progettazione definitiva del secondo‘Peschici-Vieste’ dellaStradale Statale.L’importo

Aggiudicazioni, Medil firma il contratto da 315 milioni per la Ss 89 Garganica - Il Consorzio Stabile Medil ha firmato il contratto per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione dei lavori del primo stralcio della Strada Statale 89 «Garganica», che collega ... (ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com)

MEDIL CONSORZIO STABILE: MAXI COMMESSE PER OLTRE 600 MILIONI DI EURO E DUE OPERE STRADALI CHIAVE PER IL SUD ITALIA - Medil Consorzio Stabile annuncia con orgoglio l’aggiudicazione di due importanti contratti infrastrutturali, dal valore complessivo di oltre 600 milioni di euro, per la realizzazione delle due piu` ri ... (tvsette.net)

Medil, maxi commesse per oltre 600 milioni di euro e due opere stradali chiave per il Sud - Medil Consorzio Stabile annuncia con orgoglio l’aggiudicazione di due importanti contratti infrastrutturali, dal valore complessivo di oltre 600 milioni di euro, per la realizzazione delle due più ril ... (ntr24.tv)

