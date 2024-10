Notti movimentate dai “soliti ignoti“. Le pizzerie nel mirino dei ladri (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sarzana (La Spezia), 24 ottobre 2024 – Le pizzerie nel mirino dei ladri. I soliti ignoti non sono però attratti dalle specialità della casa ma sono interessati ai locali soprattutto dopo l’orario di chiusura. Dopo l’incursione all’interno di palazzo Roderio che si è risolta con la denuncia di un ragazzo siciliano intercettato dalla polizia si sono verificati altri episodi. Sono dunque Notti particolarmente movimentate in città a causa dei furti messi a segno nei locali ma anche nel borgo di Marinella dove sono state rubate alcune porte in metallo nell’ex latteria da anni dismessa. Nelle scorse Notti sono state visitate due pizzerie nei quartieri di Santa Caterina e di Battifollo. In quest’ultima, che negli ultimi 3 anni ha subìto ben sei incursioni, i ladri hanno rubato un computer portatile che il giorno successivo i poliziotti del commissariato di Sarzana hanno fermato due persone. Lanazione.it - Notti movimentate dai “soliti ignoti“. Le pizzerie nel mirino dei ladri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sarzana (La Spezia), 24 ottobre 2024 – Leneldei. Inon sono però attratti dalle specialità della casa ma sono interessati ai locali soprattutto dopo l’orario di chiusura. Dopo l’incursione all’interno di palazzo Roderio che si è risolta con la denuncia di un ragazzo siciliano intercettato dalla polizia si sono verificati altri episodi. Sono dunqueparticolarmentein città a causa dei furti messi a segno nei locali ma anche nel borgo di Marinella dove sono state rubate alcune porte in metallo nell’ex latteria da anni dismessa. Nelle scorsesono state visitate duenei quartieri di Santa Caterina e di Battifollo. In quest’ultima, che negli ultimi 3 anni ha subìto ben sei incursioni, ihanno rubato un computer portatile che il giorno successivo i poliziotti del commissariato di Sarzana hanno fermato due persone.

