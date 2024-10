Giornalettismo.com - Non ci sarà l’aumento delle pubblicità per la Rai

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Se da una parte c’è statodel canone Rai – con il mancato rinnovo dello “sconto” una tantum approvato per tutto il 2024 -, dall’altra c’è il mancato aumento del limite di affollamento pubblicitario per quel che riguarda i canali dell’emittente radio-televisiva pubblica. La proposta era stata avanzata dalla Lega nei mesi estivi, provocando le ire di un altro partito della maggioranza (Forza Italia). E proprio la linea di Tajani&Co. sembra aver vinto questo braccio di ferro, visto che di tutto ciò non si parla all’interno del testo (bollinato) della legge di Bilancio per il 2025.