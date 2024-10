Neonato salvato dalla cecità grazie a un intervento oculistico in 3D: è la prima volta al mondo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un Neonato è stato salvato dalla cecità grazie al primo intervento al mondo di chirurgia in entrambi gli occhi, sulla parte anteriore e posteriore, utilizzando una tecnologia 3D. Il delicatissimo intervento chirurgico è stato eseguito con successo, presso l’Oculistica dell’ospedale Molinette Europa.today.it - Neonato salvato dalla cecità grazie a un intervento oculistico in 3D: è la prima volta al mondo Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Unè statoal primoaldi chirurgia in entrambi gli occhi, sulla parte anteriore e posteriore, utilizzando una tecnologia 3D. Il delicatissimochirurgico è stato eseguito con successo, presso l’Oculistica dell’ospedale Molinette

