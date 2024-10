Nasce NA.TUR.ARTE, un modello di turismo innovativo con percorsi artistici multimediali (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dossena. Promuovere la connessione creativa tra ARTE e natura, rivoluzionando l’esperienza turistica del territorio della Val Brembana con percorsi artistici multimediali: è questo l’obiettivo di NA.TUR.ARTE, il progetto dei Comuni di Dossena e Roncobello presentato questa mattina (venerdì 25 ottobre) alla biblioteca comunale di Dossena. L’iniziativa, che prende forma intorno all’area Wilderness della Val Parina finanziata dal Ministero del turismo nell’ambito del bando “Piccoli comuni a vocazione turistica”, è frutto di collaborazioni dei comuni di Dossena e Roncobello con GAMeC, il Politecnico delle Arti di Bergamo, il Parco delle Orobie bergamasche, il Consorzio Forestale Menna Ortighera, l’associazione culturale Tuo Museo e Visit Dossena. Bergamonews.it - Nasce NA.TUR.ARTE, un modello di turismo innovativo con percorsi artistici multimediali Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dossena. Promuovere la connessione creativa trae natura, rivoluzionando l’esperienza turistica del territorio della Val Brembana con: è questo l’obiettivo di NA.TUR., il progetto dei Comuni di Dossena e Roncobello presentato questa mattina (venerdì 25 ottobre) alla biblioteca comunale di Dossena. L’iniziativa, che prende forma intorno all’area Wilderness della Val Parina finanziata dal Ministero delnell’ambito del bando “Piccoli comuni a vocazione turistica”, è frutto di collaborazioni dei comuni di Dossena e Roncobello con GAMeC, il Politecnico delle Arti di Bergamo, il Parco delle Orobie bergamasche, il Consorzio Forestale Menna Ortighera, l’associazione culturale Tuo Museo e Visit Dossena.

