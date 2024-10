“Napoli come il Burundi”, shock a La Zanzara di Cruciani: è polemica – VIDEO (Di venerdì 25 ottobre 2024) È polemica per un VIDEO che in queste ore sta divenendo virale sui social: nel mirino la città di Napoli, oggetto di gratuite e assurde accuse nel corso della trasmissione “La Zanzara” di Cruciani. Sui social ormai la polemica è dilagante: a fare discutere è l’uscita da parte dell’influencer di OnlyFans Michelle Comi, intervenuta nel corso della trasmissione “La Zanzara” di Giuseppe Cruciani, in onda su Radio 24. Comi, nel corso del suo intervento, ha attaccato in maniera pesante la città di Napoli, bersagliandola di luoghi comuni e di accuse da non credere, che hanno scatenato la reazione furiosa da parte di tutti i napoletani. “Napoli come il Burundi, ma ho detto semplicemente la verità! Non ci sono mai stata, ma più o meno siamo là come usanze. So che lanciano la spazzatura dal balcone”. Spazionapoli.it - “Napoli come il Burundi”, shock a La Zanzara di Cruciani: è polemica – VIDEO Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Èper unche in queste ore sta divenendo virale sui social: nel mirino la città di, oggetto di gratuite e assurde accuse nel corso della trasmissione “La” di. Sui social ormai laè dilagante: a fare discutere è l’uscita da parte dell’influencer di OnlyFans Michelle Comi, intervenuta nel corso della trasmissione “La” di Giuseppe, in onda su Radio 24. Comi, nel corso del suo intervento, ha attaccato in maniera pesante la città di, bersagliandola di luoghi comuni e di accuse da non credere, che hanno scatenato la reazione furiosa da parte di tutti i napoletani. “il, ma ho detto semplicemente la verità! Non ci sono mai stata, ma più o meno siamo làusanze. So che lanciano la spazzatura dal balcone”.

