Moto2 Thailandia, follia di Van de Goorbergh: investe Arbolino fermo in pit-lane. Perché ora rischia una pesante squalifica – Video (Di venerdì 25 ottobre 2024) Non ci sono parole per descrivere la follia compiuta da Zonta Van de Goorbergh durante le Prove Libere di Moto2 in Thailandia. All’ingresso in pit-lane, il pilota olandese ha travolto l’italiano Tony Arbolino, rimasto completamente fermo per un problema alla sua moto e assistito da un commissario di gara. Mentre quest’ultimo stava aiutando Arbolino a togliere la moto dalla traiettoria e riaccenderla, Van de Goorbergh – nonostante abbia rallentato la corsa – non ha tentato minimamente di evitarli. Anzi, ha investito la gamba sinistra di Arbolino e poi ha colpito al fianco il commissario. Impossibile capire Perché l’olandese non abbia sterzato verso destra oppure non si sia fermato. Ilfattoquotidiano.it - Moto2 Thailandia, follia di Van de Goorbergh: investe Arbolino fermo in pit-lane. Perché ora rischia una pesante squalifica – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Non ci sono parole per descrivere lacompiuta da Zonta Van dedurante le Prove Libere diin. All’ingresso in pit-, il pilota olandese ha travolto l’italiano Tony, rimasto completamenteper un problema alla sua moto e assistito da un commissario di gara. Mentre quest’ultimo stava aiutandoa togliere la moto dalla traiettoria e riaccenderla, Van de– nonostante abbia rallentato la corsa – non ha tentato minimamente di evitarli. Anzi, ha investito la gamba sinistra die poi ha colpito al fianco il commissario. Impossibile capirel’olandese non abbia sterzato verso destra oppure non si sia fermato.

