Ilgiorno.it - Milano, comitato contro le Olimpiadi occupa l’ex Palaghiaccio Agorà. Scoppia la polemica politica

(Di venerdì 25 ottobre 2024)– L'ex palazzetto del ghiaccio di, l'di via dei Ciclamini, è statoto dagli attivisti del Cio-insostenbiliper svolgere le 'Utopiadi', "tre giorni di incontri, mobilitazione, sport popolare e lotta". L'edificio del Comune è chiuso in attesa di riqualificazione. "Già da tempo avevamo lanciato l'allarme viste le continue intrusioni nell'immobile - spiega in una nota Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale -. Non ci sono più parole per descrivere l'inadeguatezza di questa amministrazione che ancora una volta dimostra come sia brava soltanto a fare slogan ma poi nei fatti ad abbandonare la città.