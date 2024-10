“Mi annoiavo”. Diana Del Bufalo, l’episodio imbarazzante al party della Panicucci (Di venerdì 25 ottobre 2024) Personaggi Tv. Diana Del Bufalo party Federica Panicucci. La cantante e attrice è stata ospite de “La volta buona”, programma condotto da Caterina Balivo. Durante la puntata, la Del Bufalo si è lasciata andare ad una confessione su cosa è avvenuto al party della famosa conduttrice televisiva. (Continua) Leggi anche: “Da noi a ruota libera”, Diana Del Bufalo nella bufera: cos’è successo Leggi anche: “Adriano Celentano è morto oggi”, la bufala che gira in rete: cos’è successo Chi è Diana Del Bufalo Diana Del Bufalo è una famosa attrice, cantante e conduttrice televisiva. Ha partecipato nel 2010 al talent show “Amici” di Maria De Filippi. La sua eliminazione causò una protesta da parte di Platinette, che si spogliò in diretta. L’anno dopo ha esordito al cinema come co-protagonista nel film “Matrimonio a Parigi” di Massimo Boldi. Tvzap.it - “Mi annoiavo”. Diana Del Bufalo, l’episodio imbarazzante al party della Panicucci Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Personaggi Tv.DelFederica. La cantante e attrice è stata ospite de “La volta buona”, programma condotto da Caterina Balivo. Durante la puntata, la Delsi è lasciata andare ad una confessione su cosa è avvenuto alfamosa conduttrice televisiva. (Continua) Leggi anche: “Da noi a ruota libera”,Delnella bufera: cos’è successo Leggi anche: “Adriano Celentano è morto oggi”, la bufala che gira in rete: cos’è successo Chi èDelDelè una famosa attrice, cantante e conduttrice televisiva. Ha partecipato nel 2010 al talent show “Amici” di Maria De Filippi. La sua eliminazione causò una protesta da parte di Platinette, che si spogliò in diretta. L’anno dopo ha esordito al cinema come co-protagonista nel film “Matrimonio a Parigi” di Massimo Boldi.

