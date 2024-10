Mesotelioma: negli ultimi anni c’è stata una diminuzione del numero dei decessi tra i più giovani (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel decennio dal 2010 al 2020, ogni anno in Italia, sono morte per Mesotelioma in media 1.545 persone (1.116 uomini e 429 donne) per un totale di quasi 17.000 casi. Ma negli ultimi anni, c’è stata una diminuzione del numero dei decessi tra i più giovani. A rilevarlo sono i dati del nuovo rapporto Istisan “Impatto dell’amianto sulla mortalità. Italia, 2010-2020”, pubblicato dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Il Mesotelioma è un tumore aggressivo, ad alta letalità che colpisce le cellule del mesotelio, il tessuto sottile che ricopre gli organi interni. Nell’80% dei casi è dovuto all’esposizione all’amianto. Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria presentano un numero di decessi per 100 mila abitanti maggiore della media nazionale. Il numero dei decessi è superiore al numero atteso in 375 comuni. Laprimapagina.it - Mesotelioma: negli ultimi anni c’è stata una diminuzione del numero dei decessi tra i più giovani Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel decennio dal 2010 al 2020, ogni anno in Italia, sono morte perin media 1.545 persone (1.116 uomini e 429 donne) per un totale di quasi 17.000 casi. Ma, c’èunadeldeitra i più. A rilevarlo sono i dati del nuovo rapporto Istisan “Impatto dell’amianto sulla mortalità. Italia, 2010-2020”, pubblicato dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Ilè un tumore aggressivo, ad alta letalità che colpisce le cellule del mesotelio, il tessuto sottile che ricopre gli organi interni. Nell’80% dei casi è dovuto all’esposizione all’amianto. Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria presentano undiper 100 mila abitanti maggiore della media nazionale. Ildeiè superiore alatteso in 375 comuni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amianto, emergenza ambientale e sanitaria che richiede urgenti interventi di prevenzione - Per il professor Rocco Bellantone, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, il problema amianto rimane tra le priorità di sanità pubblica, contribuendo alla attività di ricerca ed alla sorveglian ... (ilpiacenza.it)

Esposto all'amianto negli anni 70, sergente triestino dichiarato vittima del dovere - La sentenza della Corte d'Appello di Trieste a favore di Dario Zuban e della sua vedova. Fvg terza regione in Italia per morti per mesotelioma dopo Piemonte e Liguria ... (rainews.it)

Sergente Zuban vittima dell’amianto durante servizio militare, alla vedova risarcimento da 285mila euro - Una vittoria postuma che garantisce alla vedova, Gina Natalini Risi, un risarcimento di 285mila euro e un assegno vitalizio di 2.100 euro al mese. L'uomo aveva scoperto di essere affetto dal tumore ... (fanpage.it)

Muore per esposizione all'amianto, la corte d'appello di Trieste condanna lo Stato al risarcimento della vedova - La vittima è il sergente della marina militare Dario Zuban, morto nel 2023 per mesotelioma peritoneale. Il ministero della Difesa è stato condannato a corrispondere benefici previdenziali in favore de ... (triesteprima.it)