Meret e Lukaku alla ricerca del…100! Napoli-Lecce 3 punti e record in palio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Non solo i treinper la squadra di Antonio Conte: Alexe Romelupuntano al doppioinTreper conservare il primo posto in attesa di scoprire il risultato di Inter-Juventus. E treanche per dare un segnale importante alle avversarie del, ad oggi indicata come tra i favoriti e in lotta per il titolo. Antonio Conte predica calma e pazienza, ma in pochi – anche lui stesso – avrebbero pensato in una partenza così importante dopo la terribile sconfitta contro il Verona.sarà una gara fondamentale per non spezzare la magia, in vista poi degli impegni più complessi in programma nelle prossime settimane: in successione Milan, Atalanta e Inter, poi la sosta. Maè anche una partita daper due calciatori azzurri. Alexe Romelupossono raggiungere dei primati individuali.