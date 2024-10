Mbappè, commissione Lfp gli dà ragione: Psg dovrà pagare 55 mln. Club va in tribunale (Di venerdì 25 ottobre 2024) La commissione paritetica di ricorso della LFP ha comunque ordinato il pagamento, come richiesto dalla commissione legale della LFP Golssip.it - Mbappè, commissione Lfp gli dà ragione: Psg dovrà pagare 55 mln. Club va in tribunale Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Laparitetica di ricorso della LFP ha comunque ordinato il pagamento, come richiesto dallalegale della LFP

Mbappé porta il PSG davanti alla commissione UEFA per i 55 milioni mai pagati : il club rischia grosso - Mbappé non si arrende e per avere i 55 milioni lordi mai retribuiti dal PSG è pronto a portare il club di fronte alla commissione disciplinare dell'UEFA, assistito dalla Lega Professionisti e dalla Federcalcio francese. La società parigina rischia ... (Fanpage.it)