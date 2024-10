Ilrestodelcarlino.it - “Mazzette al militare”: udienza preliminare per l’ex luogotenente delle Fiamme gialle

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Reggio Emilia, 25 ottobre 2024 - Si è aperta questa mattina l'perCosimo Cifarelli, 60 anni, imputato per induzione indebita a dare o promettere utilità e rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, e anche per gli altri due imprenditori finiti nell’inchiesta del pubblico ministero Isabella Chiesi assieme al. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il finanziere, difeso dall'avvocato Mattia Fontanesi, sarebbe stato destinatario di "altre utilità indebite o guadagni corruttivi" come emerso da intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali portate avanti dai suoi stessi colleghi.