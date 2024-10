Maltempo, è ancora allerta al Nord: le regioni più colpite (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuove evacuazioni disposte nel bolognese Il Maltempo continua a flagellare il Nord. E' allerta arancione per rischio idrogeologico in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Nel bolognese disposte nuove evacuazioni. Sbircialanotizia.it - Maltempo, è ancora allerta al Nord: le regioni più colpite Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuove evacuazioni disposte nel bolognese Ilcontinua a flagellare il. E'arancione per rischio idrogeologico in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Nel bolognese disposte nuove evacuazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - disposta nel Parmense allerta arancione e gialla - Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani è stata disposta un'allerta arancione a Parma, per piene dei fiumi, frane, piene dei corsi minori e temporali. C'è, invece, un'allerta gialla per frane e piene dei corsi minori e temporali. Lo ha fatto ... (Parmatoday.it)

Maltempo in Liguria - vertice prefetti e Arpal per garantire il voto : “Per ora escluse misure straordinarie”. Allerta arancione estesa e allungata - La decisione arriverà entro la giornata dal ministero dell’Interno e dal Dipartimento nazionale di Protezione civile (Genova.repubblica.it)

Allerta maltempo in Italia. Scuole chiuse a Bologna - L’ondata di maltempo non dà tregua al centronord. Oggi scuole chiuse a Bologna che ha invitato aziende ed enti allo smart working e ha chiesto ai cittadini di limitare gli spostamenti. Allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria, Toscana e ... (Tv2000.it)

Maltempo - allerta arancione in Emilia-Romagna e Toscana - Nuova ondata di maltempo nel centro Italia. Su gran parte del territorio emiliano-romagnolo è stata emessa una nuova allerta arancione per rischio idraulico così come in Toscana dove sono previste abbondanti piogge in particolare lungo le coste. ... (Lapresse.it)