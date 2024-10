Malagò | Modifica statuto Figc? Mi sembra siano stati fatti passi avanti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Michein, qualcosa è successo. Ora aspettiamo l’assemblea del 4 novembre”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovannia proposito delle discussioni in corso nel mondo del calcio in vista dell’assemblea convocata dallaper ladelloe in programma il prossimo 4 novembre. Il numero uno dello sport italiano ha anche ufficializzato data e luogo dell’atteso appuntamento annuale: “Lunedì 16 dicembre alle ore 11 avrà luogo la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Saranno premiate alcune società dalla lunga storia e alcuni dirigenti con ruoli di primaria importanza a livello internazionale. Parliamo di Flavio Roda, Angelo Sticchi Damiani, Giorgio Scarso, Andrea Gios, Donato Milano, Paolo Barelli e Paolo Azzi”.