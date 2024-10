L'orrore in cantina: trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Macabro ritrovamento mercoledì sera, 23 ottobre, in una cantina di un condominio di via San Carlo a Senago, comune della città metropolitana di Milano: è stato scoperto il corpo di un uomo di 53 anni di cui non si avevano notizie da alcuni giorni. L'allarme sarebbe stato dato da un vicino della Europa.today.it - L'orrore in cantina: trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Macabro ritrovamento mercoledì sera, 23 ottobre, in unadi un condominio di via San Carlo a Senago, comune della città metropolitana di Milano: èscoperto il corpo di un uomo di 53 anni di cui non si avevano notizie da alcuni giorni. L'allarme sarebbedato da un vicino della

