Gamberorosso.it - "La vigna del futuro si sceglie grazie ai satelliti e l'intelligenza artificiale". Intervista ad Alessandro Satta di Terroir from Space

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il monitoraggio dei terreni e delle aree più idonee a determinati tipi di colture passa anche per lo spazio. Ne avevamo già parlato in occasione del progetto della Nasa che cerca di controllare le patologie nelle vigne della Napa Valley. In occasione dell’evento Next Bite Roma 2024 organizzato da Eit Food, l’organizzazione pan europea che si occupa di innovazione in campo alimentare a 360 gradi, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere da vicino alcune delle start up presenti che si stanno distinguendo per l’innovazione tecnologica relativa alla previsione di problematiche agricole ancheall’uso die strumenti prima mai utilizzati. È il caso diche, attraverso l’analisi satellitare dei vigneti, è in grado fare previsioni di lungo periodo sia sulla qualità dei terreni che sull’ottimizzazione varietale.