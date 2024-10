Ilrestodelcarlino.it - La Samb resta in vetta. Unica nota lieta del ko

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Cinque squadre inalla classifica del girone F. Mai accaduto negli ultimi anni di Serie D. In passato, infatti, nelle prime otto giornate non solo c’era già chi tentava la fuga come ladella scorsa stagione ma anche il livello tecnico delle squadre iniziava già a delinearsi. Oggi, invece, ecco il "mucchio selvaggio" con, L’Aquila, Teramo, Chieti e Fossombrone. Ma non finisce qui. Ad una lunghezza ci sono Atletico Ascoli e Isernia, prossima avversaria di Eusepi e compagni. Insomma la conferma che il girone F è senza ombra di dubbio il più difficile ed il più equilibrato dei nove complessivi della Serie D. La sconfitta del Riviera con l’Avezzano è dura da digerire. In caso di risultato positivo i rossoblù si sarebbero trovati in testa da soli ed avrebbero dato un segnale forte alle dirette concorrenti.