La bellezza? Nasce da dentro

(Di venerdì 25 ottobre 2024) A dieci anni rubava pennelli e ombretti alla mamma. A 29 Beatrice Gheradini – affermata make-up artist e fenomeno del web da milioni di follower – è pronta a rimettersi in gioco con un progetto che la vede nella nuova veste di mental e life coach. "Voglio aiutare le donne a stare bene nella propria pelle – racconta –. Il trucco aiuta sicuramente a valorizzare i tratti, ma il fascino autenticodalla capacità di accettarsi e amarsi per ciò che si è". Beatrice può contare sul supporto di un uomo speciale, suo marito Ivan. "Devo a lui gran parte del mio successo – sottolinea –. È sempre stato al mio fianco, spronandomi a credere nelle mie capacità e a rendere concreta la mia passione". Come è cominciata l’avventura? "Il mio interesse per il make-up è nato prestissimo. Mi divertivo a truccare me stessa e le amiche, sperimentando sempre look nuovi e diversi fra loro.