Gaeta.it - Incendio di un’auto a Spoltore: Fiamme domate dai vigili del fuoco senza feriti

(Di venerdì 25 ottobre 2024) alimentata a GPL è stata avvolta dalle questo pomeriggio a, in Abruzzo. Il pronto intervento dei del ha evitato che il rogo si trasformasse in una situazione più grave. L'incidente, avvenuto in via Casaccio, ha richiesto una risposta immediata da parte delle autorità locali, sottolineando l'importanza della tempestività in casi di emergenza. Il rapido intervento dei del Poco dopo mezzogiorno, i del del comando provinciale di Pescara sono stati allertati per un auto a. La squadra di emergenza ha raggiunto l'area in tempi record, consentendo di controllare le che si erano propagate rapidamente dal motore dell'auto per coinvolgere anche l'abitacolo.