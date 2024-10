In un furgone avevano stipato sei quintali di rifiuti ferrosi, denunciati due fratelli (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono finiti nei guai due fratelli di 50 e 56 anni, originari di Bassano del Grappa ma residenti a Castelfranco, che nel pomeriggio di ieri, 24 ottobre, sono stati denunciati dai carabinieri di Vedelago con l'accusa di gestione non autorizzata di rifiuti. I due, con precedenti penali e già Trevisotoday.it - In un furgone avevano stipato sei quintali di rifiuti ferrosi, denunciati due fratelli Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono finiti nei guai duedi 50 e 56 anni, originari di Bassano del Grappa ma residenti a Castelfranco, che nel pomeriggio di ieri, 24 ottobre, sono statidai carabinieri di Vedelago con l'accusa di gestione non autorizzata di. I due, con precedenti penali e già

