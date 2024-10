Il trucco dei numeri: Gimbe svela l’illusione dei fondi sanitari del governo Meloni (Di venerdì 25 ottobre 2024) La manovra finanziaria 2025 presentata dal governo Meloni ha ricevuto una dura analisi da parte della Fondazione Gimbe, che ha denunciato l’insufficienza delle risorse destinate alla sanità, evidenziando un “trucco dei numeri” che sembra illudere sulla reale entità degli investimenti. Secondo Gimbe, i fondi destinati al Fondo sanitario Nazionale (FSN) risultano infatti “fuorvianti”: i 5,8 miliardi previsti per il 2026, i 5,7 per il 2027 e gli oltre 1,3 miliardi annunciati per il 2025 vengono cumulati, nascondendo il reale stanziamento annuale, che è in realtà molto inferiore rispetto alle promesse diffuse dall’Esecutivo. Lanotiziagiornale.it - Il trucco dei numeri: Gimbe svela l’illusione dei fondi sanitari del governo Meloni Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La manovra finanziaria 2025 presentata dalha ricevuto una dura analisi da parte della Fondazione, che ha denunciato l’insufficienza delle risorse destinate alla sanità, evidenziando un “dei” che sembra illudere sulla reale entità degli investimenti. Secondo, idestinati al Fondoo Nazionale (FSN) risultano infatti “fuorvianti”: i 5,8 miliardi previsti per il 2026, i 5,7 per il 2027 e gli oltre 1,3 miliardi annunciati per il 2025 vengono cumulati, nascondendo il reale stanziamento annuale, che è in realtà molto inferiore rispetto alle promesse diffuse dall’Esecutivo.

