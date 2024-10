Gaeta.it - Il film “Hey Joe”: tra passato e presente, una storia di guerra e redenzione a Napoli

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La pellicola "Hey Joe", diretta dal regista Claudio Giovannesi, esplora i legami complessi e le cicatrici lasciate dalla Secondamondiale. Integra un racconto personale con il contesto storico, riflettendo su come le relazioni familiari e le esperienze di vita siano influenzate da eventi epocali. Con James Franco nel ruolo principale, ilè atteso alla Festa di Roma e si propone come un'analisi profonda delle conseguenze dellae dei legami intergenerazionali. La trama di "Hey Joe": un ritorno alle origini Ambientato all'inizio degli anni '70, "Hey Joe" segue Dean Barry, un veterano americano, che decide di tornare aper cercare suo figlio, frutto di una relazione avuta durante la. Venticinque anni dopo, Dean si trova di fronte a un uomo ormai formato, cresciuto in un contesto difficile, adottato da un boss del contrabbando.