Idf, operazioni presso ospedale Adwan a nord di Gaza (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha reso noto che sta operando presso l'ospedale Kamal Adwan nella Striscia di Gaza settentrionale, in seguito a "informazioni di intelligence su terroristi e infrastrutture con armi nella zona". L'Idf ha affermato che nelle settimane precedenti ha reso possibile l'evacuazione dei pazienti e del personale dall'ospedale, garantendo il funzionamento dei sistemi di emergenza del centro medico. Secondo le ultime stime dell'esercito, finora circa 45.000 civili palestinesi sono stati evacuati da Jabaliya. Centinaia di terroristi sono stati arrestati e centinaia di uomini armati sono stati uccisi, aggiunge l'Idf. Secondo Al Jazeera invece più di 150 tra pazienti e personale medico sono intrappolati nell'ospedale Kamal Adwan. Quotidiano.net - Idf, operazioni presso ospedale Adwan a nord di Gaza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha reso noto che sta operandol'Kamalnella Striscia disettentrionale, in seguito a "informazioni di intelligence su terroristi e infrastrutture con armi nella zona". L'Idf ha affermato che nelle settimane precedenti ha reso possibile l'evacuazione dei pazienti e del personale dall', garantendo il funzionamento dei sistemi di emergenza del centro medico. Secondo le ultime stime dell'esercito, finora circa 45.000 civili palestinesi sono stati evacuati da Jabaliya. Centinaia di terroristi sono stati arrestati e centinaia di uomini armati sono stati uccisi, aggiunge l'Idf. Secondo Al Jazeera invece più di 150 tra pazienti e personale medico sono intrappolati nell'Kamal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Vedrette di Ries, alpinista cade per alcuni metri ma la corda lo salva - BRUNICO. Due alpinisti che nel primo pomeriggio si trovavano sul Fensterlekofel nel Gruppo delle Vedrette di Ries in Val Aurina a seguito di una caduta sassi si sono trovati in difficoltĂ . Uno dei due ... (altoadige.it)

Idf, operazioni presso ospedale Adwan a nord di Gaza - L'esercito israeliano ha reso noto che sta operando presso l'ospedale Kamal Adwan nella Striscia di Gaza settentrionale, in seguito a "informazioni di intelligence su terroristi e infrastrutture con a ... (ansa.it)

Oms, 'persi i contatti con l'ospedale Kamal Adwan a Gaza' (2) - "L'Oms e i suoi partner sono riusciti a raggiungere l'ospedale Kamal Adwan ieri sera tardi, in mezzo alle ostilitĂ nelle vicinanze, e hanno trasferito 23 pazienti e 26 operatori sanitari all'ospedale ... (ansa.it)

Al Jazeera: “38 persone uccise a Khan Younis, 14 sono minori”. Assediato ospedale a Gaza. Unifil: “Spari Idf contro le nostre postazioni” - La protezione civile di Gaza: “Strage nel campo profughi di Jabalia: 150 vittime”. Tel Aviv dichiara che l’autista dell’Unrwa ucciso in un raid dell’Idf “era un comandante di Hamas”. Beirut: “Uccisi t ... (ilfattoquotidiano.it)