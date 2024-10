I nuovi rischi: "Smart working a doppio taglio" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Internet delle cose, intelligenza artificiale, cloud, robotica, realtà aumentata, produzione additiva e piattaforme online stanno cambiando il modo di lavorare, ridefinendo il futuro del lavoro, la tipologia dei posti del lavoro, la loro organizzazione e gestione. Tanti i pro e i contro della tecnologia. I primi dati Esener (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro) mostrano che i lavoratori da remoto segnalano un aumento del carico di lavoro del 33%, della velocità o ritmo di lavoro determinato dalle tecnologie digitali del 61%, dell’isolamento sociale (56,8%), con maggiore frequenza rispetto al totale dei lavoratori. Ilgiorno.it - I nuovi rischi: "Smart working a doppio taglio" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Internet delle cose, intelligenza artificiale, cloud, robotica, realtà aumentata, produzione additiva e piattaforme online stanno cambiando il modo di lavorare, ridefinendo il futuro del lavoro, la tipologia dei posti del lavoro, la loro organizzazione e gestione. Tanti i pro e i contro della tecnologia. I primi dati Esener (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro) mostrano che i lavoratori da remoto segnalano un aumento del carico di lavoro del 33%, della velocità o ritmo di lavoro determinato dalle tecnologie digitali del 61%, dell’isolamento sociale (56,8%), con maggiore frequenza rispetto al totale dei lavoratori.

