Grande party per i 90 anni di Carlo De Benedetti: location glamour e inviti esclusivi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una Grande festa, come ha da essere per un compleanno importante. Così il 15 novembre 2024, nella cornice milanese di Palazzo Parigi, un ancora gagliardo Carlo De Benedetti celebra i suoi 90 anni, compiuto esattamente il giorno prima. A ricevere gli ospiti, oltre all’Ingegnere, la moglie Silvia e i tre figli, Rodolfo, Marco ed Edoardo, con relative mogli e nipoti. Da sinistra Rodolfo, Carlo, Edoardo e Marco De Benedetti (Imagoeconomica).Inizialmente il party per l’imprenditore torinese – l’ultimo rimasto di una razza padrona che è stata protagonista, nel bene e nel male, delle vicende industriali e finanziarie che hanno caratterizzato la storia del capitalismo italiano a cavallo tra i due secoli (la sua carriera è iniziata nel 1972 alla Gilardini) – avrebbe dovuto tenersi nella casa di Dogliani, il paese capitale delle Langhe che da qualche anno è diventato la sua abituale residenza. Lettera43.it - Grande party per i 90 anni di Carlo De Benedetti: location glamour e inviti esclusivi Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Unafesta, come ha da essere per un compleanno importante. Così il 15 novembre 2024, nella cornice milanese di Palazzo Parigi, un ancora gagliardoDecelebra i suoi 90, compiuto esattamente il giorno prima. A ricevere gli ospiti, oltre all’Ingegnere, la moglie Silvia e i tre figli, Rodolfo, Marco ed Edoardo, con relative mogli e nipoti. Da sinistra Rodolfo,, Edoardo e Marco De(Imagoeconomica).Inizialmente ilper l’imprenditore torinese – l’ultimo rimasto di una razza padrona che è stata protagonista, nel bene e nel male, delle vicende industriali e finanziarie che hanno caratterizzato la storia del capitalismo italiano a cavallo tra i due secoli (la sua carriera è iniziata nel 1972 alla Gilardini) – avrebbe dovuto tenersi nella casa di Dogliani, il paese capitale delle Langhe che da qualche anno è diventato la sua abituale residenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

E’ morto all’improvviso il giornalista Paolo Griseri - grande esperto di industria e lavoro. Aveva 67 anni - È morto improvvisamente, colpito da infarto, il giornalista Paolo Griseri. Nato a Torino nel 1956, aveva 67 anni. Firma storica del giornalismo economico, tra i massimi esperti della galassia Fiat prima e Stellantis poi. Lascia la moglie Stefania e ... (Ilfattoquotidiano.it)

Lutto nel mondo del calcio : grande tragedia - ci lascia a soli 35 anni - Pochi minuti fa è arrivata la terribile notizia che ha sconvolto tutti gli appassionati del calcio, grave lutto. Gli ultimi giorni sono stati dedicati alle magiche notti europee. Le italiane hanno fatto fatica in Champions mentre il Real Madrid ha ... (Spazionapoli.it)

Una spettatrice delusa scrive ad Alfonso Signorini : “Il Grande Fratello non mi diverte più da anni”. Lui risponde così - Una spettatrice del Gf delusa scrive ad Alfonso Signorini: la replica Una spettatrice del Grande Fratello ha scritto una lettera ad Alfonso Signorini per manifestare la sua delusione rispetto al reality show di Canale 5. “Gentile Alfonso Signorini, ... (Tpi.it)

Federico II - festa a New York per gli 800 anni. Giorgio Ventre : Negli Usa grande interesse per le nostre startup - “Da queste due giornate è emerso un dato importante: molte delle eccellenze che abbiamo all’interno della Federico II nel campo della ricerca, del trasferimento tecnologico e della didattica, rappresentano aree di grande interesse qui negli Stati ... (Ildenaro.it)