Quotidiano.net - Genova oltre il mare. Uno scrigno di sorprese

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Passeggiate d’autunno a, città delma non solo. Si può partire con una visita al meraviglioso Parco di Villa Durazzo Pallavicini: situato nel quartiere di Pegli, un’antica frazione diaffacciata sul Mar Ligure, rappresenta uno degli esempi più illustri di giardino romantico ottocentesco in Italia. Esteso per circa otto ettari, è un capolavoro paesaggistico che unisce armoniosamente la natura rigogliosa e l’intervento dell’uomo, esprimendo in maniera del tutto originale il gusto dell’epoca. Progettato nel 1840 dall’architetto Michele Canzio su commissione del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, il parco è un’opera monumentale che racchiude in sé non solo un’estrema raffinatezza estetica, ma anche una profonda valenza simbolica.