Filippo Turetta oggi per la prima volta in aula: “Confessione piena per onorare Giulia” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per la prima volta oggi Filippo Turetta sarà presente in aula, per il processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Il ragazzo, 22 anni, testimonierà nell’aula della corte d’Assise di Venezia e incrocerà, per la prima volta a quasi un anno dalla morte di Giulia, lo sguardo di Gino Cecchettin, il padre della giovane Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per lasarà presente in, per il processo per l'omicidio diCecchettin. Il ragazzo, 22 anni, testimonierà nell’della corte d’Assise di Venezia e incrocerà, per laa quasi un anno dalla morte di, lo sguardo di Gino Cecchettin, il padre della giovane

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rosella Postorino : «Scrivo per essere amata. Con Le assaggiatrici mi sono concessa di definirmi per la prima volta scrittrice» - Nel suo ultimo libro pubblicato da Solferino (e in questa intervista), l'autrice parla di sé stessa come non aveva mai fatto prima (Vanityfair.it)

Omicidio Cecchettin - Turetta per la prima volta in aula «per onorare Giulia» - Filippo Turetta sarà presente il 25 ottobre per la prima volta in un’aula di Tribunale, nella seconda udienza del processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, in corso a Venezia. Lo ha confermato Giovanni Caruso, difensore del 22enne reo confesso ... (Lettera43.it)

Omicidio Cecchettin - Turetta per la prima volta in aula domani “per onorare Giulia” - (Adnkronos) – Uno accanto all'altro. Per la prima volta, a quasi un anno dall’omicidio di Giulia Cecchettin, l’ex fidanzato Filippo… L'articolo Omicidio Cecchettin, Turetta per la prima volta in aula domani “per onorare Giulia” proviene da ... (Rossodisera.eu)

Turetta per la prima volta in aula domani (salvo sorprese) - Per la prima volta, a quasi un anno dall’omicidio di Giulia Cecchettin, l’ex fidanzato Filippo Turetta incrocerà (salvo sorprese) lo sguardo di Gino, il padre della 22enne di Vigonovo (Padova) uccisa con 75 coltellate l’11 novembre scorso. Domani, ... (Imolaoggi.it)