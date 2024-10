Ilfattoquotidiano.it - Fermato in Toscana il marito della donna uccisa con un colpo di fucile alla testa. Interrogato per tutta la notte

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È statodai Carabinieri eperla, ildi Marina Cavalieri, la 62ennecon dei colpi di arma da fuoco ritrovata dnipote nella casa dove conviveva con il consorte in Strada Santa Lucia a Medesano, nel Parmense. L’uomo si chiama Giovanni Vascelli, è un pensionato di 65enne originario di Sant’Andrea Bagni ed è stato rintracciato ad Orbetello (Grosseto), indopo che aveva fatto perdere le sue tracce. La posizione dell’uomo è al vaglio degli inquirenti. Sul corpo, è invece stata predisposta l’autopsia per accertare quando è avvenuto l’omicidio. In una perquisizione nella casa è stata trovata una carabina di piccolo calibro, regolarmente denunciata, probabilmente l’arma utilizzata per commettere l’omicidio.