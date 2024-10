Gaeta.it - Femicidi in Italia: nel 2024 oltre 90 vittime, con un preoccupante aumento tra gli over 70

Nel, l'continua a far fronte a un'emergenza sociale drammatica, con90 femminicidi registrati dal primo gennaio a oggi. Le stime mostrano una lieve flessione rispetto all'anno precedente, ma l'analisi dei dati rivela unaderiva: un numero crescente dianziane. Gli ultimi eventi, che evidenziano ulteriore violenza domestica, pongono l'accento sull'urgenza di affrontare questa problematica in profondità. Dati sui femminicidi nelDal 1 gennaio al 20 ottobre, sono stati registrati 89 femminicidi. Di queste, ben 77 hanno perso la vita in contesti familiari o affettivi, con un significativo numero di omicidi perpetrati da partner o ex partner. I dati forniti dal Ministero dell'Interno indicano un calo del fenomeno, con un decremento dell'11% rispetto ai 100 casi dell'anno precedente.