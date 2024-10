Eros Ramazzotti rompe il silenzio dopo la rottura con Dalila Gelsomino: le sue dichiarazioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) La storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino è ufficialmente giunta al capolinea. Nonostante le voci su una loro presunta crisi circolate la scorsa estate, prontamente smentite dai diretti interessati, la loro relazione sembrerebbe non aver retto alle intemperie. Dalila si era lasciata andare ad un lungo sfogo a seguito della loro rottura, in cui spiegava – tra i vari dolorosi dettagli – di essersi sentita calpestata nella propria dignità di donna e di non essersi sentita protetta. Nonostante – come ha sottolineato – abbia provato a lungo a mantenere in piedi la relazione, “a volte la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare”. Il cantante non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito, fornendo la propria versione dei fatti, ma ha pubblicato di recente una Instagram Story sul suo profilo che a molti è parsa una velata risposta a quelle affermazioni. Isaechia.it - Eros Ramazzotti rompe il silenzio dopo la rottura con Dalila Gelsomino: le sue dichiarazioni Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La storia d’amore traè ufficialmente giunta al capolinea. Nonostante le voci su una loro presunta crisi circolate la scorsa estate, prontamente smentite dai diretti interessati, la loro relazione sembrerebbe non aver retto alle intemperie.si era lasciata andare ad un lungo sfogo a seguito della loro, in cui spiegava – tra i vari dolorosi dettagli – di essersi sentita calpestata nella propria dignità di donna e di non essersi sentita protetta. Nonostante – come ha sottolineato – abbia provato a lungo a mantenere in piedi la relazione, “a volte la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare”. Il cantante non ha mai rilasciatoin merito, fornendo la propria versione dei fatti, ma ha pubblicato di recente una Instagram Story sul suo profilo che a molti è parsa una velata risposta a quelle affermazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ColorOS 15 e OxygenOS 15 si ispirano a iOS e HyperOS : ecco video e immagini leak - Oggi possiamo vedere un'anteprima della prossima interfaccia Android ColorOS/OxygenOS 15 di OPPO. L'articolo ColorOS 15 e OxygenOS 15 si ispirano a iOS e HyperOS: ecco video e immagini leak proviene da TuttoAndroid. (Tuttoandroid.net)

Quei 181 ragazzi mai andati in vacanza : la loro prima volta grazie alla generosità dei fiorentini - Firenze, 29 agosto 2024 – La solidarietà non va mai in vacanza. Anzi, porta in vacanza bambini che altrimenti non avrebbero potuto svagarsi al mare o in piscina. Per 181 bambini e ragazzi è stata “L'estate dei sogni”, tra tuffi, escursioni e ... (Lanazione.it)

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti in vacanza con la loro famiglia allargata – Foto - Michelle Hunziker e l’ex marito Eros Ramazzotti in vacanza con la loro famiglia allargata. I paparazzi hanno sorpreso la conduttrice […] Continua a leggere Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti in vacanza con la loro famiglia allargata – Foto su ... (Perizona.it)

Alex Marangon e l'ayahuasca : convocati i due curanderos colombiani per «fornire la loro versione sulla sua morte» - All'appello delle indagini mancano solo le testimonianze di Jhonni Benavides e Sebastian Castillo, che la mattina dopo la scomparsa di Alex hanno lasciato l'Abbazia di Vidor prima dell'arrivo dei carabinieri (Vanityfair.it)