Davidemaggio.it - Corsini si giustifica: l’infame non è Formigli ma il gradino!

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Fermi tutti:non è Corradoma il! Paolocosì l’insulto che ha scatenato l’inevitabile reazione del conduttore di Piazzapulita. Ho specificato, come si sente chiaramente in onda, che mi riferivo alsostiene il Direttore degli Approfondimenti Rai a LaPresse. Nel filmato incriminato, in effetti, sta scendendo degli scalini mentre parla con l’inviata della trasmissione di La7, che però reagisce così all’insulto: “Addirittura? Ma non me lo può dire con il microfono acceso!”. Insomma, il destinatario non sembrava proprio ilma, di cui tra l’altro non stava parlando affatto bene.