Conte licenzia Grillo, il fondatore M5s: «Gliela farò pagare». Casaleggio: «Di questo passo resterà solo un elettore» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Beppe Grillo non avrebbe presa alla leggera la decisione annunciata ieri dal leader del partito, Giuseppe Conte, di rinnovargli il contratto di consulenza per la comunicazione da 300mila Ilmessaggero.it - Conte licenzia Grillo, il fondatore M5s: «Gliela farò pagare». Casaleggio: «Di questo passo resterà solo un elettore» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Beppenon avrebbe presa alla leggera la decisione annunciata ieri dal leader del partito, Giuseppe, di rinnovargli il contratto di consulenza per la comunicazione da 300mila

Conte : «Il contratto di Grillo è in scadenza - tutelo i soldi degli iscritti» - «Il contratto con Beppe Grillo è in essere e sta venendo a scadenza. Scadenze che si sarebbero rinnovate, però ho chiarito che è un contratto che prevede una remunerazione non per la sua funzione di garante ma per una funzione comunicativa che ... (Lettera43.it)

Ora il M5s di Conte aspetta solo l’Assemblea : “Grillo è isolato - immotivato il contratto da 300mila euro” - Non ci sono più vie di mezzo nei toni del conflitto tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Dopo l'annuncio dell'ex premier sul contratto del comico - che non sarà rinnovato - fonti del M5s hanno parlato dei malumori che quei 300mila euro all'anno ... (Fanpage.it)

Conte - contratto Grillo in scadenza - tutelo soldi degli iscritti - "Il contratto con Grillo è in essere e sta venendo a scadenza. Scadenze che si sarebbero rinnovate, però ho chiarito che è un contratto che prevede una remunerazione non per la sua funzione di garante ma per una funzione comunicativa che adesso non ... (Quotidiano.net)

M5s - Conte : vicenda Grillo assolutamente marginale - inutile enfasi - Roma, 25 ott. (askanews) – “In questo momento M5s è assorbito da questa vicenda ma è una vicenda assolutamente marginale rispetto al processo costituente che l’intera comunità del Movimento sta vivendo”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte ... (Ildenaro.it)