Como, casa di famiglia vietata: scatta l’allarme e il 44enne viene arrestato (Di venerdì 25 ottobre 2024) Como, 25 ottobre 2024 - La polizia di Stato di Como ha arrestato un 44enne comasco, con precedenti penali e di polizia riguardanti reati contro la persona, per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Lo scorso agosto l'uomo era stato arrestato dai poliziotti della Questura in seguito alla denuncia dei genitori maltrattati dal figlio da tempo. Dopo il processo gli era stato applicato il provvedimento di divieto di avvicinamento alla casa familiare, violato a settembre e per il quale il 44enne era stato nuovamente arrestato. Dopo il fermo gli era stato applicato il braccialetto elettronico. Nella giornata di ieri, agli operatori della centrale operativa della Questura è stata segnalata l'invasione del braccialetto elettronico nella zona rossa, vietata all'uomo su imposizione del giudice. Ilgiorno.it - Como, casa di famiglia vietata: scatta l’allarme e il 44enne viene arrestato Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 - La polizia di Stato dihauncomasco, con precedenti penali e di polizia riguardanti reati contro la persona, per la violazione del provvedimento di allontanamento dallafamiliare. Lo scorso agosto l'uomo era statodai poliziotti della Questura in seguito alla denuncia dei genitori maltrattati dal figlio da tempo. Dopo il processo gli era stato applicato il provvedimento di divieto di avvicinamento allafamiliare, violato a settembre e per il quale ilera stato nuovamente. Dopo il fermo gli era stato applicato il braccialetto elettronico. Nella giornata di ieri, agli operatori della centrale operativa della Questura è stata segnalata l'invasione del braccialetto elettronico nella zona rossa,all'uomo su imposizione del giudice.

