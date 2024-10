Lanazione.it - Chiusi, stop furti nelle case. I vigili intensificano i controlli a partire da quando fa buio

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tantissime le truffe, in tutta la provincia. Ed è ormai un dato statistico che, con l’entrata in vigore dell’orario invernale, per compiereabitazioni l’arco di tempo più gettonato è proprio quello che va da metà pomeriggio all’ora di cena, prima che le famiglie rientrino a casa. Queste le ore più pericolose. Il Comune diha pertanto deciso di muoversi subito, facendo prevenzione insieme alle forze dell’ordine. Perché, come dimostra la cronaca recente, i malviventi sono sempre più ’affamati’ di denaro. Ed entrano in azione anche per pochi spiccioli. Di qui l’annuncio dell’amministrazione che "sarà intensificata l’attività serale delle forze di polizia".