Chicago PD: Il promo del nuovo episodio regala ai fan un momento che aspettavano da anni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sembra che la squadra diPD stia finalmente perre ai fan unche chiedono da, almeno così suggerisce ildel sestodella stagione 12! Neldell’6, “Pawns”, apprendiamo che Burgess è in procinto di diventare detective e viene rivelato che la prossima prova del suo addestramento per lazione è un giro in macchina. Sembra abbastanza facile, ma ilsuggerisce che sarà tutt’altro che semplice per Burgess, che sembra essere in procinto di affrontare quello che potrebbe essere uno dei suoi casi più difficili sul lavoro, mentre lavora per guadagnarsi il distintivo di detective.