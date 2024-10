Quotidiano.net - Celeste Rita Palmieri, la figlia Adriana: “Mia madre, un angelo. Ha vissuto nel terrore”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) San Severo (Foggia), 25 ottobre 2024 - Hanel, uccisa per strada a San Severo (Foggia) dal marito Mario Furio che poi si è suicidato. Lo racconta a Quotidiano.net la secondogenita, 35 anni. Un vero calvario quello della donna, 56 anni,di 5 figli., una vita nelè annientata dal dolore. La sorella più grande, Giuseppina, 36 anni, al funerale della mamma ha parlato di perdono, anche per il padre assassino. Ha parlato per tutti. Perma anche per Giovanni che ha 24 anni e vive in Svizzera, per Alessia che deve fare 16 anni a marzo, per Matteo, che ha solo 13 anni. “Il 3 febbraio mio padre l’aveva accoltellata - racconta-. Quel giorno lei aveva deciso di lasciarlo per sempre. Si erano lasciati ed erano tornati insieme tante volte.