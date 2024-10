Bergamonews.it - Bonate Sopra, 74enne investito da un’auto: è grave. Lunghe code

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024). Si trova in gravi condizioni l’anziano di 74 annidaoggi pomeriggio (venerdì 25 ottobre) a. L’allarme è scattato alcuni minuti dopo le 15,30 in via Milano. Secondo quanto ricostruito l’anziano si trovava sulle strisce ed era appena uscito dal supermercato Md, dove si era recato a fare la spesa, quando è stato travolto da una Fiat Punto. Sul posto due automediche e un’ambulanza. Ilè stato trasportato in ospedale in codice rosso, massima gravità. Traffico intenso nella zona: vicino al luogo dove si è verificato l’investimento si sono subito formatecolonne di auto. Seguono aggiornamenti.