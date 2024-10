Sport.quotidiano.net - Bologna-Milan ufficialmente rinviata, Scaroni: "Incomprensibile"

Bologna, 25 ottobre 2024 - Bologna-Milan, in programma domani, sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18 al Dall'Ara, è stata rinviata a data da destinarsi. La scelta della Lega di Serie A è arrivata dopo l'ordinanza del sindaco di Bologna Matteo Lepore, "a seguito dell'alluvione che ha interessato la città dal 19 ottobre". Così, sulla decisione, il presidente del Milan Paolo Scaroni: "Una decisione incomprensibile a mio parere, il sindaco ha vietato la partita a porte chiuse, non ho capito perché. Di fronte all'ordinanza del primo cittadino abbassiamo la testa, ovviamente", le sue parole all'uscita dalla riunione del Cda della Lega Serie A di oggi. All'ingresso, lo stesso Scaroni aveva dichiarato: "Non mi sono occupato del tema, ma penso che o si giocherà a porte chiuse, o si giocherà da un'altra parte (si era parlato di Como o Empoli).