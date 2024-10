Lapresse.it - Bologna-Milan, rinvio a data da destinarsi

(Di venerdì 25 ottobre 2024), è. La partita valida per la nona giornata di Serie A è stata rinviata ada. Lo ha deciso la Lega Serie A al termine di un Cda straordinario convocato oggi. La gara era in programma allo stadio Dall’Ara domani alle 18, ma già ieri il sindaco del capoluogo emiliano Lepore aveva firmato una ordinanza d’accordo con il prefetto in cui dichiarava l’impossibilità di disputare la partita vista l’allerta meteo in città. Tramontate anche le possibilità di farla disputare a porte chiuse al Dall’Ara o in campo neutro a Como o Empoli. Scaroni: “Decisione incomprensibile” “viene rinviata con una decisione incomprensibile a mio parere, il sindaco ha vietato la partita anche a porte chiuse, non ho capito perché. Di fronte all’ordinanza del sindaco abbassiamo la testa, ovviamente”.