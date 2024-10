Inter-news.it - Barella o Asllani, chi il regista in Inter-Juventus? Una sorpresa – TS

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nicolòdaè totalmente sprecato. Il giocatore ha sostituito Hakan Calhanoglu contro la Roma e con lo Young Boys: inSimone Inzaghi pensa ad unasecondo Tuttosport. OUT – Nicolòo Kristjan? Il problema in cabina di regia prima diè piuttosto urgente per Simone Inzaghi. Hakan Calhanoglu proverà a recuperare ma è quasi impossibile che sia presente dal primo minuto per il match. Il suo sostituto naturale, vale a dire, oggi calcerà per la prima volta il pallone dopo l’infortunio e si capirà se potrà essere a disposizione. L’albanese comunque avrà due allenamenti, tra cui la rifinitura di domenica mattina (fondamentale).mezzala, ladi– Anche se recuperasseha pochi allenamenti per entrare in forma al 100%. C’è chi sta meglio, main regia sarebbe sprecato.