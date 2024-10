Banca Progetto sotto accusa, l’ad Paolo Fiorentino si difende: “Non siamo commissariati” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Banca Progetto, si difende dalle accuse di finanziamenti a società collegate all’ndrangheta. “La Banca non è commissariata: il board, l’amministratore delegato e tutte le strutture manageriali all’interno della Banca sono pienamente operative – ha affermato in una conferenza stampa – Non siamo coinvolti né siamo soggetti indagati, e non abbiamo ricevuto avvisi di garanzia. Ci sentiamo completamente estranei alla vicenda”. Le accuse della Banca L’istituto di credito e i suoi dirigenti non sono sotto indagine. Tuttavia, il tribunale ha rilevato che Banca Progetto avrebbe erogato finanziamenti evidenziando l’assoluta inadeguatezza dell’intera filiera Bancaria “che ha completamente abdicato alle regole di diligenza e prudenza nei rapporti finanziari”. Quifinanza.it - Banca Progetto sotto accusa, l’ad Paolo Fiorentino si difende: “Non siamo commissariati” Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), amministratore delegato di, sidalle accuse di finanziamenti a società collegate all’ndrangheta. “Lanon è commissariata: il board, l’amministratore delegato e tutte le strutture manageriali all’interno dellasono pienamente operative – ha affermato in una conferenza stampa – Noncoinvolti nésoggetti indagati, e non abbiamo ricevuto avvisi di garanzia. Ci sentiamo completamente estranei alla vicenda”. Le accuse dellaL’istituto di credito e i suoi dirigenti non sonoindagine. Tuttavia, il tribunale ha rilevato cheavrebbe erogato finanziamenti evidenziando l’assoluta inadeguatezza dell’intera filieraria “che ha completamente abdicato alle regole di diligenza e prudenza nei rapporti finanziari”.

