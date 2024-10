Auto e Moto d’Epoca 2024, alla Fiera di Bologna il meglio del vintage europeo – FOTO (Di venerdì 25 ottobre 2024) Per il secondo anno consecutivo, la Fiera di Bologna, accoglie Auto e Moto d’Epoca, la kermesse dedicata ai veicoli vintage più importante d’Europa. Il rombo dei Motori, il profumo del passato e il fascino dell’innovazione attendono i visitatori di questa seconda edizione, che è un tributo ai tempi in cui l’Automobile non era solo un mezzo di trasporto, ma il simbolo di un’evoluzione culturale e sociale. Numerosi i protagonisti, ma alcuni modelli e marchi in modo particolare. Su tutti spiccano Mercedes-Benz, Volkswagen con la leggendaria Golf e Lamborghini, ognuno di loro con una storia diversa, ma accomunati dalla costante ricerca dell’eccellenza e dall’inconfondibile fascino che li accompagna. Affascinante e ricco di storia lo spazio di Mercedes-Benz. La casa della Stella ha presentato dei modelli che a loro modo hanno tracciato un percorso simbolico attraverso i decenni. Ilfattoquotidiano.it - Auto e Moto d’Epoca 2024, alla Fiera di Bologna il meglio del vintage europeo – FOTO Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Per il secondo anno consecutivo, ladi, accoglie, la kermesse dedicata ai veicolipiù importante d’Europa. Il rombo deiri, il profumo del passato e il fascino dell’innovazione attendono i visitatori di questa seconda edizione, che è un tributo ai tempi in cui l’mobile non era solo un mezzo di trasporto, ma il simbolo di un’evoluzione culturale e sociale. Numerosi i protagonisti, ma alcuni modelli e marchi in modo particolare. Su tutti spiccano Mercedes-Benz, Volkswagen con la leggendaria Golf e Lamborghini, ognuno di loro con una storia diversa, ma accomunati dcostante ricerca dell’eccellenza e dall’inconfondibile fascino che li accompagna. Affascinante e ricco di storia lo spazio di Mercedes-Benz. La casa della Stella ha presentato dei modelli che a loro modo hanno tracciato un percorso simbolico attraverso i decenni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente a Milano - motociclista si schianta contro un’auto in via Bassini : è grave - Un motociclista è rimasto ferito dopo uno scontro con un’auto all’incrocio tra via Bassini e via Golgi, a Milano. L’incidente è avvenuto venerdì mattina intorno alle 7.15 per cause ancora da accertare. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e ... (Ilgiorno.it)

Schianto auto-moto davanti all'ospedale - paura per un ragazzino - Serio incidente davanti all'ospedale Mandic di Merate. Poco prima delle 18 un'auto e una moto si sono scontrate di fronte all'ospedale Mandic di Merate, provocando il ferimento del 18enne che era alla guida della due ruote: la centrale operativa ... (Leccotoday.it)

Sorpreso ubriaco in moto - prima offre soldi ai Carabinieri poi gli orina sull'auto di servizio - I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi finalizzati al controllo del territorio, hanno arrestato un 40enne con le accuse di resistenza, oltraggio e istigazione alla corruzione. E' stato anche denunciato in stato di libertà per ... (Pisatoday.it)

Incidente a Bricherasio : scontro tra auto e moto - centauro grave in ospedale - Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, sulla provinciale 161, denominata in quel tratto stradale Torre Pellice, a Bricherasio. In prossimità del ponte di Bibiana una moto e un'auto si sono scontrate e ad ... (Torinotoday.it)