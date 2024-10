Arsenal Liverpool, Arteta: «Siamo molto carichi! Ecco le condizioni di Calafiori» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arsenal Liverpool, le dichiarazioni del tecnico dei londinesi Arteta: tra infortuni, ultime novità e situazione in Premier League In conferenza stampa il tecnico Arteta ha parlato così su quella che sarà la sfida di Premier League Arsenal Liverpool. Le dichiarazioni. LE PAROLE – «Calafiori? Ha bisogno di altri esami. Ieri ne ha fatti alcuni, oggi Calcionews24.com - Arsenal Liverpool, Arteta: «Siamo molto carichi! Ecco le condizioni di Calafiori» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024), le dichiarazioni del tecnico dei londinesi: tra infortuni, ultime novità e situazione in Premier League In conferenza stampa il tecnicoha parlato così su quella che sarà la sfida di Premier League. Le dichiarazioni. LE PAROLE – «? Ha bisogno di altri esami. Ieri ne ha fatti alcuni, oggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arsenal - Arteta sulle condizioni di Calafiori : “Dovrà fare altri accertamenti” - Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Liverpool, il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha toccato il tema infortuni: “Faremo il possibile per avere in qualche modo a disposizione Saka, Timber e Calafiori, ma sono tutti e tre ... (Sportface.it)

Calcio : Arsenal.Arteta"Calafiori ha bisogno di sottoporsi ad altri test" - Il difensore si è infortunato martedì scorso nel match di Champions contro lo Shakhtar LONDRA (INGHILTERRA) - Ancora è presto per dire "pericolo scampato", ma di sicuro può esserci spazio per un sospiro di sollievo. L'infortunio di Riccardo ... (Ilgiornaleditalia.it)

Arteta afferma che l’Arsenal deve eliminare i problemi di disciplina per avere successo - 2024-10-21 13:56:11 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta afferma che la sua squadra deve sradicare i problemi di disciplina se vuole vincere il trofeo in ... (Justcalcio.com)

Arsenal : tutto quello che Mikel Arteta ha detto nella sua conferenza stampa dopo il cartellino rosso di William Saliba contro il Bournemouth - Notizia fresca giunta in redazione: Altro cartellino rosso dell’Arsenal, questa volta per William Saliba, e l’allenatore Mikel Arteta ha detto la sua sulla decisione. I Gunners hanno perso il loro difensore centrale francese al 29? dello scontro ... (Justcalcio.com)