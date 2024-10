Laprimapagina.it - Arosio. Domenico Alabastro morto in un incidente sulla strada provinciale Arosio-Canzo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tragedia nellaa Carugo. Un’Audi A3 con a bordo cinque ragazzi tra i 17 e i 21 anni è uscita di, schiantandosi contro un albero. Nell’impatto è, 17 anni, residente ad, che era seduto accanto al guidatore di anni 21. Gli altri quattro ragazzi sono rimasti feriti. Due di loro sono in condizioni gravissime e sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali San Gerardo di Monza e Niguarda di Milano. Il conducente e l’altro amico, non in pericolo di vita, sono ricoverati al Sant’Anna di Como. I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto, ma in base alle prime informazioni sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti.