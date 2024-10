Lanazione.it - A Toscano Collezioni spazio alla solidarietà. Ecco le "Tre strade nel paesaggio"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Trenel", un evento a favore del Progetto Pediatria Grosseto. Datorna a battere forte il cuore della: oggi alle 17,30 nella sala conferenze della fabbrica sartorialein via Genova 5 a Grosseto, verranno presentate le opere originali di Armando Orfeo, Germanio Paolini e Carlo Bonazza realizzate per il Calendario Pediatria Grosseto 2025. Un’iniziativa dipromossa dPro Loco di Marina di Grosseto e di Principina a Mare per raccogliere fondi per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Grosseto, che quest’anno è arrivatasua ottava edizione. L’evento è organizzato dae sarà accompagnato dalle musiche del maestro Paolo Bernardini e presentato dgiornalista Francesca Ciardiello.